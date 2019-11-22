Nazilli koltuğu bırakmayacak

TFF 3. Lig 3. Grup’ta lider Nazilli Belediyespor bugün, düşme hattındaki Modafenspor’a konuk olacak. İstanbul Alemdağ Stadı’ndaki müsabaka 13.30’da başlayacak. Geçtiğimiz hafta evinde Nevşehir BLD’yi 4-0’lık skorla yenerek Karacabey BLD’nin de puan kaybetmesiyle liderliği yeniden devralan Naz Naz, deplasmanda koltuğunu koruyacak.

‘Lig bir maraton’

Asla rehavete kapılmayacaklarını belirten Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Lig uzun bir maraton ve biz de bu maratonu iyi koşmak istiyoruz. Maç maç düşünerek hareket ediyoruz. Modafenspor deplasmanından da galip dönerek liderliğimizi korumak istiyoruz” dedi.