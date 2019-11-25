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    HaberlerEge HaberleriNazilli potada hız kesmiyor
    25.11.2019 - 07:50 |

    Nazilli potada hız kesmiyor

    Türkiye Basketbol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor, sahasında ağırladığı Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u mağlup etti.

    Nazilli potada hız kesmiyor

    Türkiye Basketbol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor, sahasında ağırladığı Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u mağlup etti. Nazilli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Nazilli Belediyespor ilk periyotta 20-21 geriye düştü. İkinci periyotta 26-33 geride kalan Naz Naz, üçüncü periyotta da 40-48 geride kaldı. Ancak son periyotta maçı bırakmayan Nazilli Belediyespor, karşılaşmayı 61-58 kazandı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı. Şampiyonluğu kovalayan Naz Naz, taraftarını da sevindirdi. l Milliyet

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