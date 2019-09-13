Nazilli tur atladı Cİ Group Buca yıkıldı

Cİ Group Buca-Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçının sonucunu penaltılar belirledi.

Cİ Group Buca, deplasmanda oynadığı Erzinspor kadrosunda Fuchs, Erhan Kurt ve Cafercan Aksu haricinde tüm oyuncularına şans verdi.

Nazilli BLD ise evinde oynadığı Batman Petrol’ü 5-1 kazandığı maçın ilk 11’inde Sergen Piçinciol ve Mert Çapar’a şans verirken, 10 maçtır yedek olan Hasan, Ufukcan, Sedat, Can Ahmet, Yunus, Tayfur ve Serkan Gürel ile 2002 doğumlu İsmail’e görev verdi.

Cİ Group Buca’nın maçın başından itibaren sahanın her yerinde pres yaparak kazandığı toplarla hücuma çıkan bir oyun anlayışı vardı. Dikine ve defans arkasına atılan paslarla gol aradı. Berke Bıyık bu oyun anlayışıyla 6 net gol pozisyonu yakaladı ancak gole çeviremedi. Ben, gol kaçırmasına rağmen riske giren, pozisyon kovalayan Berke’nin, hücumdaki büyük güç olduğuna inanıyorum. Evindeki maçta 3 gol atan Gökhan, niye tercih ettiği anlaşılmayan ‘Panenka’ penaltısı ve geçen sene Menemen’de oynadığı oyun ile büyük övgüleri hak eden Mustafa Şen, henüz ortada yok.

Nazilli BLD ise, Cİ Group Buca’nın etkili oyunu karşısında topu Buca’ya bırakıp derin bir defans anlayışıyla oynadı. Hücumda da kontra ataklar kovaladı. Santrfor Yunus Ünsal’da golünü attı, sonrasında da 70 ve 90+1’de gol pozisyonlarını değerlendiremeyerek maçı uzatmaya götürdü. Ancak hırsı ve mücadele gücü tatmin etti.

Nazilli Belediyespor Sergen’in 69. dakikada kırmızı kart ile sahadan ihracı sonrası normal sürede 20, uzatma devrelerinde de 30 dakika olmak üzere toplam 50 dakika eksik oynadı.

Buca’da koca yüreğini sahaya yansıtan Nihat’ı çok beğendim. Oyun görüşü, isabetli pasları ve defans arkasına yaptığı koşularla İsa Güler müthiş oynadı. Bertuğ, Enes, Cuma ve eski formuna ulaşırsa Hamza, takımın ileride değişmez oyuncuları olacağını gösterdiler.

Cİ Group Buca, penaltılarla elendi. Genç oyuncuların görülmesi açısından faydalı bir maç olduğuna inanıyorum. Ercümend Hoca ve ekibi ise Cİ Group Buca için çözümün nerede olduğunu arayıp, takımın gücünü arttıracaklardır.

Nazilli Belediyespor ise istekli, arzulu ve mücadelesini üst düzeye taşıyan anlayışıyla maçı penaltılarda kazandı. Deplasmana gelen bir avuç seyircisini de mutlu etti.