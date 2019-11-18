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    HaberlerEge HaberleriNazilli, zirveyi geri aldı
    18.11.2019 - 01:21 |

    Nazilli, zirveyi geri aldı

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta liderliği geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1’lik mağlubiyetle Karacabey BLD’ye kaptıran Nazilli BLD., taraftarının önünde çıktığı Nevşehir BLD. maçından 4-0 üstün ayrılarak liderlik koltuğunu yeniden devraldı. Maçın henüz 5. dakikasında Sedat Cengiz’in golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, ilk yarıyı bu skorla kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğü elinden bırakmayan Naz Naz, 70. dakikada Yunus’un, 72. dakikada yine Sedat’ın golüyle skoru 3-0’a taşıdı. Siyah beyazlılar 80. dakikada Oğuzhan’ın attığı golle maçın sonucunu belirledi ve puanını 27’ye taşıdı.

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