Nazilli, zirveyi geri aldı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta liderliği geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1’lik mağlubiyetle Karacabey BLD’ye kaptıran Nazilli BLD., taraftarının önünde çıktığı Nevşehir BLD. maçından 4-0 üstün ayrılarak liderlik koltuğunu yeniden devraldı. Maçın henüz 5. dakikasında Sedat Cengiz’in golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, ilk yarıyı bu skorla kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğü elinden bırakmayan Naz Naz, 70. dakikada Yunus’un, 72. dakikada yine Sedat’ın golüyle skoru 3-0’a taşıdı. Siyah beyazlılar 80. dakikada Oğuzhan’ın attığı golle maçın sonucunu belirledi ve puanını 27’ye taşıdı.