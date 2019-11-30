Nazilli’de Başkan Özkat’ın acı günü

Bir süredir Nazilli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altında olan 92 yaşındaki Elif Özkat, vefat etti. Acı haberi alan Başkan Nurettin Özkat ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Elif Özkat, Yıldıztepe Camisi’nde cuma namazının ardından Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Malhallı Mezarlığı’na defnedildi.