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    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de Başkan Özkat’ın acı günü
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    30.11.2019 - 03:22 |

    Nazilli’de Başkan Özkat’ın acı günü

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli BLD’de Başkan Nurettin Özkat, annesi Elif Özkat’ı kaybetti.

    Nazilli’de Başkan Özkat’ın acı günü

    Bir süredir Nazilli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altında olan 92 yaşındaki Elif Özkat, vefat etti. Acı haberi alan Başkan Nurettin Özkat ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Elif Özkat, Yıldıztepe Camisi’nde cuma namazının ardından Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan Malhallı Mezarlığı’na defnedildi.

    29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti
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    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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