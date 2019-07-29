Nazilli’de borçlar transferi durdurdu

Nazilli Belediyespor’a transfer yasağı geldi. Siyah beyazlıların, küme düştüğü 2. Lig sezonundan 450 bin lira borcu nedeniyle transfer tahtası kapandı. Nazilli Belediyespor’un eski futbolcuları Burak İmamlı, Abdulsamet Can, İlter Ayyıldız, Yasin Tuncer ve Teknik Direktör Mustafa Bahadır’a alacaklarını ödemediği ortaya çıktı. Ege ekibinin 5 isme toplam 450 bin lira borcu olduğu belirtildi. Sahada süre dahi almayan Abdulsamet ve İlter dışındaki futbolcular ile sadece 4 maçta kulübede olan Mustafa Bahadır’a yapılan borçlar camiadan büyük tepki topladı.