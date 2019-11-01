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    HaberlerEgeNazilli’de dolu dolu kutlandı
    01.11.2019 - 01:19 |

    Nazilli’de dolu dolu kutlandı

    Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yaşı, Nazilli’de iki gün süren etkinliklerle kutlandı.

    Nazilli’de dolu dolu kutlandı

    Kutlamalar; Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Elif Güreşçi konseri, ilçe kaymakamlığında tebrikat töreni, şehir stadyumunda gösterilerin yapılması, Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı ile sona erdi.

    Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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