Nazilli’de dolu dolu kutlandı

Kutlamalar; Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Elif Güreşçi konseri, ilçe kaymakamlığında tebrikat töreni, şehir stadyumunda gösterilerin yapılması, Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı ile sona erdi.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.