13.12.2019 - 00:00 |
Nazilli’de Kaptan dalya diyecek
TFF 3. Lig 3. Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Nazilli BLD’de kaptan Zafer Özden, siyah beyazlı forma ile 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
İlk olarak 2015-2016 sezonunda siyah beyazlı formayı giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, Gölcükspor maçı ile 100. resmi maçına çıkacak. Toplamda 6483 dakika forma giyen Özden, 8 gol atma başarısı gösterdi. 3 sezondur siyah beyazlı formayı giyen Özden, “100. maç benim için büyük bir onur ve gurur olacak. Bana bugüne kadar güvenen destek veren taraftarlarımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. İnşallah sezon sonu bu kutlu forma ile şampiyonluğu kutlamak nasip olur bizlere” dedi.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.