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    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de Kaptan dalya diyecek
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    13.12.2019 - 00:00 |

    Nazilli’de Kaptan dalya diyecek

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta zirve mücadelesini sürdüren Nazilli BLD’de kaptan Zafer Özden, siyah beyazlı forma ile 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

    Nazilli’de Kaptan dalya diyecek

    İlk olarak 2015-2016 sezonunda siyah beyazlı formayı giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, Gölcükspor maçı ile 100. resmi maçına çıkacak. Toplamda 6483 dakika forma giyen Özden, 8 gol atma başarısı gösterdi. 3 sezondur siyah beyazlı formayı giyen Özden, “100. maç benim için büyük bir onur ve gurur olacak. Bana bugüne kadar güvenen destek veren taraftarlarımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. İnşallah sezon sonu bu kutlu forma ile şampiyonluğu kutlamak nasip olur bizlere” dedi.

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