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    16.12.2019 - 07:50 |

    Nazilli’de soğuk duş

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz hafta deplasmanda Yeşilyurt BLD’ye 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Nazilli Belediyespor, evinde ağırladığı Gölcükspor’a da diş geçiremedi ve sahadan 3-1’lik skorla boynu bükük ayrıldı.

    Nazilli’de soğuk duş

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz hafta deplasmanda Yeşilyurt BLD’ye 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Nazilli Belediyespor, evinde ağırladığı Gölcükspor’a da diş geçiremedi ve sahadan 3-1’lik skorla boynu bükük ayrıldı. 20. dakikada Zekeriya Topayan’ın kendi kalesine attığı golle durumu 1-0’a getiren Nazilli, 20. dakikada yediği golle 2-0 geriye düştü. 28. dakikada Polat Güren’in golüyle yanıt veren Naz Naz, ilk yarının uzatmalarında yediği golle ilk yarıyı 3-1 kapattı. İkinci yarıda da sahaya üstünlüğünü koyamayan siyah beyazlılar maçı 3-1 yenik tamamladı. 30 puana takılan siyah inciler, ligin ilk yarısını 2. sırada kapattı.

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