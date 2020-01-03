03.01.2020 - 00:43 |
‘Nazilli’de sorun kalmayacak’
Sorumluluk sahası içindeki 82 mahallenin tümünde sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi’nde çalışmalara başladı.
Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, yağışların artması nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için 14/2 Sokak’ta yağmur suyu drenaj hattı döşeme ve yol çalışmaları yapıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’yla, Nazillimizin dört bir yanında alışıyoruz” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.