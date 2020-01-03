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    HaberlerEge Haberleri ‘Nazilli’de sorun kalmayacak’
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    03.01.2020 - 00:43 |

    ‘Nazilli’de sorun kalmayacak’

    Sorumluluk sahası içindeki 82 mahallenin tümünde sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi’nde çalışmalara başladı.

    ‘Nazilli’de sorun kalmayacak’

    Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, yağışların artması nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için 14/2 Sokak’ta yağmur suyu drenaj hattı döşeme ve yol çalışmaları yapıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’yla, Nazillimizin dört bir yanında alışıyoruz” dedi.

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