‘Nazilli’de sorun kalmayacak’

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, yağışların artması nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için 14/2 Sokak’ta yağmur suyu drenaj hattı döşeme ve yol çalışmaları yapıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’yla, Nazillimizin dört bir yanında alışıyoruz” dedi.