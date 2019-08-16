Nazilli’den forvet atağı

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki santrforun gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Cizrespor’da 17 maçta 6 gol atan Mehmet, 3. Lig kariyerinde toplam 69 maçta 33 kez rakip fileleri sarstı. Malatyaspor’da profesyonel olan tecrübeli oyuncu Karşıyaka, Mardinspor, Gazişehir, Bandırmaspor, Körfezspor, Turgutluspor, Kartalspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Şanlıurfaspor’da da top koşturdu.