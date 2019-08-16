BİST96.579-2,84EURO6,190,01USD5,570,12ALTIN272,79-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeNazilli’den forvet atağı
    16.08.2019 - 00:21

    Nazilli’den forvet atağı

    Nazilli Belediyespor, geçen sezon Cizre’de forma giyen forvet Mehmet Albayrak’ı gündemine aldı.

    Nazilli’den forvet atağı

    Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki santrforun gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Cizrespor’da 17 maçta 6 gol atan Mehmet, 3. Lig kariyerinde toplam 69 maçta 33 kez rakip fileleri sarstı. Malatyaspor’da profesyonel olan tecrübeli oyuncu Karşıyaka, Mardinspor, Gazişehir, Bandırmaspor, Körfezspor, Turgutluspor, Kartalspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Şanlıurfaspor’da da top koşturdu.

    Kocaeli'de silahlı kavgaKocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kocaeli'de silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var...

    Kocaeli'de silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var...

    Kız isteme merasiminde ortalık karıştı!

    Kız isteme merasiminde ortalık karıştı!

    Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır?

    Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır?

    Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

    Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

    Sıradaki Haber