BİST111.1770,52EURO6,58-0,47USD5,94-0,04ALTIN282,22-0,18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazilli’nin dünyaya anlatacakları var!
    ABONE OL
    21.12.2019 - 03:33 |

    Nazilli’nin dünyaya anlatacakları var!

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3’üncüsü düzenlenecek Nazilli Tarım Fuarı tanıtım toplantısı için ilçe protokolü ve muhtarlar kahvaltıda buluştu.

    Nazilli’nin dünyaya anlatacakları var!

    Toplantıda konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Nazilli’nin tarım ürünleri, doğası ve dünya üzerinde bilinen birkaç uzun yaşam merkezinden biri olması nedeniyle bir dünya markası olduğunu ifade etti.

    Doğru tanıtım

    Dünyanın çok hızlı değiştiğini dile getiren Özcan, “Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin artırılması, teknolojik ürünleri üreten firmaların sektör temsilcileriyle buluşmasının sağlanması açısından bu fuarımızın önemi büyük. El ele verip teknolojiyi, bilimi ve çağımızın gerektirdiği her unsuru yakından takip edecek, Nazillimize sahip çıkacağız. Bunun da başında doğru bir tanıtım süreci geliyor. Hep bir hikayemiz olması lazım, Nazilli’de de çok hikaye var” diye konuştu.

    İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, “Yapmamız gereken en önemli şey sürdürülebilir projeler üretmek” ifadelerini kullandı. Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi de, organizasyonun, tüm kurumlarının desteğiyle Nazilli’ye kurulacak yeni bir fuar merkezinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    Okyanustaki gemide kaptan öldürüldü

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    SGK o paraları geri ödüyor! Tek şartı var...

    İndirimli olarak resmen başladı!

    İndirimli olarak resmen başladı!

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Doğa Koleji nasıl battı?

    Sıradaki Haber