Nazilli’nin dünyaya anlatacakları var!

Toplantıda konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Nazilli’nin tarım ürünleri, doğası ve dünya üzerinde bilinen birkaç uzun yaşam merkezinden biri olması nedeniyle bir dünya markası olduğunu ifade etti.



Doğru tanıtım



Dünyanın çok hızlı değiştiğini dile getiren Özcan, “Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin artırılması, teknolojik ürünleri üreten firmaların sektör temsilcileriyle buluşmasının sağlanması açısından bu fuarımızın önemi büyük. El ele verip teknolojiyi, bilimi ve çağımızın gerektirdiği her unsuru yakından takip edecek, Nazillimize sahip çıkacağız. Bunun da başında doğru bir tanıtım süreci geliyor. Hep bir hikayemiz olması lazım, Nazilli’de de çok hikaye var” diye konuştu.



İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, “Yapmamız gereken en önemli şey sürdürülebilir projeler üretmek” ifadelerini kullandı. Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi de, organizasyonun, tüm kurumlarının desteğiyle Nazilli’ye kurulacak yeni bir fuar merkezinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.