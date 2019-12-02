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    HaberlerEge Haberleri Nazilli’ye iki müjde
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Nazilli’ye iki müjde

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Memiş ve büyükşehir bürokratlarıyla ulaşımla ilgili yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantı yaptı.

    Nazilli’ye iki müjde

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Memiş ve büyükşehir bürokratlarıyla ulaşımla ilgili yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantı yaptı. İlk etapta Zafer ve Dallıca mahallelerinde kavşak yapılması için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Özcan, “Kavşak projeleriyle Nazilli daha modern bir görünüme kavuşacak” dedi.
    Altıntaş Mahallesi’nde belirlenen noktalarda çalışmaların sürdüğünü de hatırlatan Başkan Özcan, “Uzun Çarşı’nın girişinde motor ve bisikletlerin parklanması sağlanacak. Daha öncesinde alınmış olan bir araç yasağı da mevcut. Bu araç yasağının uygulanması ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde araçlarını park etmesi için park kolaylığını da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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