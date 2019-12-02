Nazilli’ye iki müjde

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Memiş ve büyükşehir bürokratlarıyla ulaşımla ilgili yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantı yaptı. İlk etapta Zafer ve Dallıca mahallelerinde kavşak yapılması için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Özcan, “Kavşak projeleriyle Nazilli daha modern bir görünüme kavuşacak” dedi.

Altıntaş Mahallesi’nde belirlenen noktalarda çalışmaların sürdüğünü de hatırlatan Başkan Özcan, “Uzun Çarşı’nın girişinde motor ve bisikletlerin parklanması sağlanacak. Daha öncesinde alınmış olan bir araç yasağı da mevcut. Bu araç yasağının uygulanması ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde araçlarını park etmesi için park kolaylığını da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.