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    HaberlerEge‘Naz’ın elini bırakmayacağız’
    18.10.2019 - 00:40 |

    ‘Naz’ın elini bırakmayacağız’

    Almanya’da sona eren Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği başarı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan İzmirli sporcu Nazlı Savranbaşı, doğup büyüdüğü Gaziemir’de Belediye Başkanı Halil Arda’yı ziyaret etti.

    ‘Naz’ın elini bırakmayacağız’

    Nazlı ve ailesini makamında ağırlayan Başkan Arda, altın hediye ettiği sporcuya, “Gençlerimizin spor yapmaları ve başarılı olmaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gaziemir’in yetiştirdiği önemli değerlerden Nazlı’nın elini hiç bırakmayacağız” dedi.

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