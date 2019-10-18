‘Naz’ın elini bırakmayacağız’

Nazlı ve ailesini makamında ağırlayan Başkan Arda, altın hediye ettiği sporcuya, “Gençlerimizin spor yapmaları ve başarılı olmaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gaziemir’in yetiştirdiği önemli değerlerden Nazlı’nın elini hiç bırakmayacağız” dedi.