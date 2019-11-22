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    Haberler Ege HaberleriNBA yıldızları İzmir’de
    22.11.2019 - 07:50 |

    NBA yıldızları İzmir’de

    İzmir Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki NBA Basketball School Kampı’nda çok önemli bir tecrübe yaşıyor.

    NBA yıldızları İzmir’de

    İzmir Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki NBA Basketball School Kampı’nda çok önemli bir tecrübe yaşıyor. 100’e yakın sporcunun yer aldığı organizasyonda 35’i erkek olmak üzere toplam 66 İzmir BŞB’li basketbolcu, NBA müfredatına uygun olarak yapılan antrenmanlara katılıyor. NBA’in usta antrenörlerinden Tim Shea’dan eğitim alan genç basketbolcular, eski bir NBA oyuncusu olan Greg Minor’den de tecrübelerini dinliyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, “Bu organizasyonun gerçekleşmesi için kulüp olarak destek verdik. Dünyada basketbolun markası NBA. Hem basketboldaki sporcularımız, hem de antrenörlerimizin kampın bitiminde önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyoruz” dedi. Kamp, bugün Celal Atik Spor Salonu’nda gün boyu sürecek turnuva ile sona erecek.

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