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    HaberlerEge‘Nerede ihtiyaç varsa koşuyoruz’
    26.09.2019 - 02:35 |

    ‘Nerede ihtiyaç varsa koşuyoruz’

    ‘Nerede ihtiyaç varsa koşuyoruz’

    Uşak Belediyesi, yardımlaşma ruhunu diri tutup kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarıyla ailelerin mağduriyeti gideriliyor. Son olarak, Elmalıdere Mahallesi’nde itiyaçlarını görmekte sıkıntı çeken yaşlı bir çiftin evi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Çift, yetkililere teşekkür etti. Başkan Mehmet Çakın, zor duramdaki vatandaşa el uzatmanın görevleri olduğunu belirtti.

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