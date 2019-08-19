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    HaberlerEgeNerede o eski günler?
    19.08.2019 - 07:50

    Nerede o eski günler?

    Manisaspor, yıllar önce forma giyen eski yabancı futbolculara olan borçları nedeniyle ve Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 2017-18 sezonunda 1. Lig’de 12, geçen sezon da 2. Lig’de 15 puanı silindikten sonra 3. Lig’e düşmüştü. Tarzanlar lig başlamadan yine puan silme cezasıyla sarsıldı.

    Nerede o eski günler?

    Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmak zorunda kalan, geçen yıl harabeye dönen tesislerinin elektrik, su ve gazı aylarca kesilen, kupaları alacaklı kasap tarafından haczedilip satın alınan Manisaspor’un 6 puanı, daha lig başlamadan silindi.

    Yalnızlığa terk edildiler

    Daha önce eski futbolcular Makukula ile Iwanski’nin yanı sıra Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu’nun alacakları yüzünden Manisa temsilcisine puan silme yaptırımı uygulayan FIFA, Daniel Dimov’a olan borçlar nedeniyle kulübün 6 puanını sildi. Siyah beyazlılarda 2016-17 sezonu ve 2017-18’in ilk yarısında forma giyen Bulgar stoperin faizleriyle birlikte 330 bin Euro tutan alacağı yüzünden kulübe FIFA kanalıyla yaptırım uygulandı. Futbol Federasyonu’nun FIFA’nın Dimov’un alacağı yüzünden verdiği puan silme cezasını puan tablosuna yansıttığı 3. Lig 1. Grup’taki Manisaspor, henüz sezonun başlamasına 2 hafta varken eksi 6 puanla son sıraya geriledi.

    Ege’yi Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Selçuk İnan, Hakan Balta, Holosko, Zelenka, Uğur İnceman gibi yıldızların yer aldığı kadrosuyla yıllarca Süper Lig’de temsil eden, şimdi ise grupta amatör kümeye düşecek takımlar arasında en büyük aday olarak görülen Manisaspor’un, FIFA’lık olan borçları yüzünden daha alt liglere düşürülme ihtimali bulunuyor.,

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