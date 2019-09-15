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    HaberlerEge Neşeli günler
    15.09.2019 - 01:51 | | Ayberk Gökbak Milliyet

    Neşeli günler

    Milli aranın ardından heyecanın yeniden başladığı 1. Lig’de Balıkesirspor, lider Ümraniyespor’u net skorla mağlup etti. Kırmızı beyazlıların Teknik Direktörü Tandoğan, “Bir hafta boşluğu çok iyi değerlendirdik. Lig şimdi başladı’ dedi

    Neşeli günler

    TFF 1. Lig’in 4. haftasında lider Ümraniyespor’u konuk eden Balıkesirspor, ligin üçte üç yapan ekibine ilk mağlubiyet acısını yaşatarak İstanbul’a gönderdi. Lig’de sıkıntılı günler geçiren kırmızı beyazlı ekip bu galibiyet ile rahat bir nefes aldı.

    Balıkesirspor’un gollerini Foxi Ketheovama ve Komislav Glumac kaydetti. Kırmızı beyazlılar haftaya İstanbulspor deplasmanına gidecek. Ardından Giresunspor’u ağırlayacak. Balıkesirspor bu galibiyetle ligdeki puanını 6’ya yükseltti.

    ‘Seri başlatacağız’

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, “Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz” dedi. Rakip takımın da oyunu çirkinleştirmeden oynadığı ifade eden Tandoğan, sözlerini şöyle sürdürdü, “Golleri biz bulduk, daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırılmayacak golleri kaçırdık. Üç puan aldığımız için mutluyuz, bundan sonra bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Milli maç arasında yeni transferlerimizle takımdaki oyuncular çok iyi uyum sağladı. Bizim için lig şimdi başlıyor” dedi.

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