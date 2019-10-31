Nice 96. yıllara

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle son buldu. Gece geç saatlere kadar süren ve sokaklara taşan kutlamalar, 350 metrelik dev Türk bayrağının, Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na taşınmasıyla başladı. Fener alayına her yaştan binlerce İzmirli katıldı. Etkinliklerin finalinde ise Yeni Türkü ve Leman Sam sahneye çıktı. Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu, “Selam olsun İzmir, selam olsun Cumhuriyetimize, en büyük bayram kutlu olsun” sözleriyle konseri başlattı. Yeni Türkü’nün sevilen şarkılarıyla başlayan konser Leman Sam ile devam etti.

Validen resepsiyon

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yılı kutlamaları kapsamında Vali Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız’ın ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Vali Ayyıldız, “Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, büyük imkansızlıklara rağmen kazanılarak şanlı bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır” dedi.

Başkan Arda: Cumhuriyet onurumuz

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yılı Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Korteji ile başlayan 29 Ekim heyecanı, Festival Alanı’nda düzenlenen Haluk Levent Konseri ile zirveye ulaştı. Başkan Halil Arda, “Cumhuriyet onurumuzdur” dedi.

İZTO’dan balo

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Cumhuriyet’in 96. yıldönümünü coşkuyla kutladı. 28 Ekim akşamı ‘Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’ gerçekleştiren İZTO, 29 Ekim sabahı da Atatürk ve Türk bayraklarıyla resmi geçit töreninde yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Ölümünden 100 yıl sonra bile, hala dünyanın yarısının gerçekleştiremeyip gerisinde kaldığı devrimler ve Cumhuriyet için, Ulu Önderimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Miniklerden en özel sergi

Narlıdere Belediyesi bünyesindeki Çocuk Resim Kursu öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını resim sergisiyle kutladı. Başkan Ali Engin, “Cumhuriyet Bayramı’nı çocuklarımızın sergisiyle taçlandırdık” dedi.

Zafer yürüyüşü

Kınık Belediyesi, Cumhuriyet’in 96. yaşını törenlerle kutladı. Atatürk’ün anıtına çelenk konulmasıyla başlayan programlar, şiir okumaları ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Akşam saatlerinde ise Hükümet Konağı önünden başlayan zafer yürüyüşü yapıldı. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Daha nice kutlamalara” ifadesini kullandı.

Hilltown AVM’de ‘29 Ekim’ defilesi

HIlltown AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında muhteşem bir defileye imza attı. Özge Ulusoy, Elif Ece Uzun ve Tuba Melis Türk başta olmak üzere Akif Örük’ün koreografisinde Rönesans Ajans mankenleri podyuma çıktı.

Karaburun’da binler sokaklara akın etti

Cumhuriyet’in 96. kuruluş yılı Karaburun’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, akşam binlerce vatandaşın katıldığı kortej ve fener alayı ile son buldu. Binlerce Karaburunlu ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Fener alayına katılan Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır” şeklinde konuştu.