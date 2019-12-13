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    HaberlerEge Haberleri Nice yıllara
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    13.12.2019 - 00:02 |

    Nice yıllara

    İşadamı Suat Saran ve ailesi küçük kızları Eda Saran’ın 6.yaş gününü İzmir Hilton’da eğlence dolu bir partiyle kutladı.

    Nice yıllara

    SEV İlköğretim Okulu’nda okuyan Eda Saran’ı bu mutlu gününde sınıf arkadaşları yalnız bırakmadı.

    Nice yıllara

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
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    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
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