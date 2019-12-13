13.12.2019 - 00:02 |
Nice yıllara
İşadamı Suat Saran ve ailesi küçük kızları Eda Saran’ın 6.yaş gününü İzmir Hilton’da eğlence dolu bir partiyle kutladı.
SEV İlköğretim Okulu’nda okuyan Eda Saran’ı bu mutlu gününde sınıf arkadaşları yalnız bırakmadı.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.