Niğde U12 Cup’ta şampiyon Altınordu

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Anadolu FK tarafından organize edilen iki günlük turnuvaya 12 ekip katıldı, Altınordu Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek finale kaldı. Niğde 5 Şubat Stadı’nda Fenerbahçe’nin karşısına çıkan kırmızı lacivertliler ikinci yarıda Faruk Karayakalı ve Enes Aydemir’in golleriyle maçı kazanarak kupaya uzandı. Niğde U12 Cup’ta, ‘En İyi Oyuncu’ ödülünü Altınordulu Enes Aydemir aldı.

Alkışlar genç şeytan Ravil’e

UEFA 2021 Ümitler Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri 4. maçında İngiltere’ye 3-2 mağlup olan U21 Milli Takım’da forma giyen Altınordulu genç stoper Ravil Tagir, gösterdiği performansla beğeni topladı. Bu sezon Altınordu’da profesyonelliğe imza atan 16 yaşındaki savunmacı, rakipleriyle kıran kırana mücadele etti. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, maç sonrası Ravil Tagir’den övgüyle bahsetti. İnceefe, “Bana göre Ravil, Türk futboluna ilerleyen zamanlarda gerçekten damga vuracak. 16 yaşında ve önü çok açık” dedi.