Nihat Özdemir, İzmir’le ilgili net mesaj verdi: En az 40 bin kişilik stat yapılmalı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) davetlisi olarak geldiği İzmir’de önemli açıklamalar yaptı. İZTO’nun Ekim ayı olağan meclis toplantısına katılan Özdemir, başkanlığı döneminde konuşmacı olarak İzmir’e ilk kez geldiğini belirtti. Görevinde 150 günü doldurduğunu kaydeden Özdemir, konuşma yapması için birçok yerden davet geldiğini dile getirdi, “Fakat, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener kardeşimin davetini kırmak mümkün değildi” vurgusunu yaptı. Ne yapıp edip Türkiye’de futbolun marka değerini artırmaları gerektiğini üstüne basarak söyleyen Başkan Özdemir, “Bunun için en önemli konunun liyakat olmasına, futbolda adaletin olmasına dikkat ediyoruz” dedi.

‘İzmir pay alamadı’



İzmir’in kendine yakışan stata kavuşacağını umduğunu belirten Özdemir, “Devletimiz birçok ilimizde son derece modern statlar yaptı. İzmir maalesef şimdiye kadar bundan pay alamadı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı alsaydık yarı finallerden biri İzmir’de oynanacaktı. 2020 Avrupa Şampiyonası için Halkapınar’daki Atatürk Stadı yeterli değildi ve yıkılıp yeniden yapılması zaman alacaktı. Bu yüzden aday kentlerden biri yapamadık” diye konuştu.

Kentte en kısa süre içinde 40 bin kapasitenin üzerinde bir stat yapılması gerektiğini belirten TFF Başkanı, “Sayın Valimizle toplantımızda bunu dile getirdik. Spor Bakanımız da buraya yakın, Manisa’dan. İzmir, inşallah kendine yakışan stada kavuşacak” ifadelerini kullandı.



‘Milli Takım gelmeli’

Kentte milli maç oynamak istediklerini söyleyen Özdemir, İzmir takımlarının kendi statlarında oynaması gerektiğini kaydetti, “Göztepe, yeni stadına 2. yarıda kavuşacak. Biz, stat olursa ileride milli maçları İzmir’de oynamak istiyoruz. İzmir’in havası ve konumu çok müsait. Otoyolumuz açıldı, havalimanımız Türkiye’nin en güzel 2. havalimanı, otellerimiz var, tek eksiğimiz stadyum. Bunun en kısa zamanda olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.



"Yeni sezonun adı Adnan Süvari olsun"



TFF Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten’in Süper Lig’de yeni futbol sezonuna Göztepe ve A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Adnan Süvari’nin adının verilmesi önerisine de sıcak yaklaştı. Özdemir, İzmir Valisi Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre’ye ayrı ayrı nezaket ziyaretinde bulundu, kendilerine A Milli Takım forması armağan etti.









‘Ege, önemli bir bölge’



Federasyon olarak Yıldırım Demirören başkanlığında bir yönetim kurulu toplantısını da İzmir’de yaptıklarını anımsatan Özdemir, “Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, İzmir’deki bütün kulüplerimiz önemli. Karşıyaka bulunduğu yeri hak etmeyen bir kulübümüz. Süper Lig’i hak ediyor. Böyle bir kulübün stadının olmaması kabul edilemez. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Egeli. Kendisiyle de bu konuyu konuştuk. Biz Federasyon olarak yapamayız ama en kısa sürede yapılması için ısrarcı olacağız. Ege Bölgesi, İzmir başta olmak üzere önemli bir bölge” dedi.



‘İzmirsiz olmaz’



Başkan Nihat Özdemir’in Türk futbolu için önemli çalışmalar yaptığını belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in Türkiye’nin ileride Avrupa Şampiyonası’nı düzenlemeye yeniden aday olduğunda mutlaka adaylık dosyasında yer alması gerektiğini söyledi. A Milli Takım’ın Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gideceğine inandığını belirten Özgener, “İzmir ve futbol bir arada düşünüldüğünde çok büyük bir potansiyelin çıktığına inanıyorum. Sayın Özdemir’e bu potansiyeli hayata geçirmek için birlikte çalışmayı öneriyorum” dedi. İzmir’in tüm kıtada bir futbol kenti olarak anılabileceğini dile getiren Özgener, “İzmir’in bir futbol kenti haline gelmesi ekonomisi açısından da önemli” diye konuştu. İZTO Başkanı, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ileride düzenleyeceklerine inandığını vurgularken de, “Bu şampiyona, İzmirsiz olmaz” dedi.

