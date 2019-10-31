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    HaberlerEgeNişan yüzükleri Van’da takıldı
    31.10.2019 - 07:50 |

    Nişan yüzükleri Van’da takıldı

    Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın basın danışmanı Mustafa Türkan, yine belediyenin emlak servisinde çalışan Ebru Hamamcıoğlu ile evliliğe ilk adımı attı.

    Nişan yüzükleri Van’da takıldı

    Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal’ın basın danışmanı Mustafa Türkan, yine belediyenin emlak servisinde çalışan Ebru Hamamcıoğlu ile evliliğe ilk adımı attı. Hamamcıoğlu’nun memleketi Van’ın İpekyolu İlçesi’ndeki nişan törenine, gençlerin aileleri ve yakınları katıldı. Nişanlı çiftin anne ve babaları Selma-Eşref Hamamcıoğlu ile Aysel-Alpaslan Türkan, çocuklarına ömür boyu mutluluk diledi.

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