Nohutalan Kavun Festivali’ne davet

24 Ağustos günü Urla Nohutalan Köyü’nde düzenlenecek olan kavun festivalinde jüri üyeliği yapacak sanatçı Pınar Aylin, yarışma öncesi köyün muhtarı Aydın Eroğlu ile kavun tarlalarını gezdi, hasat hakkında bilgi aldı.

Uzun zamandan beri Çeşme Germiyan’da yaşadığını, bu yöreleri iyi bildiğini belirten Aylin “Bu topraklarda atalardan kalma tohumlardan ürün alınmakta, özellikle bunun için burdayım.Yörede yetişen kavunların sağlık açasından faydaları saymakla bitmiyor” dedi. Nohutalan Köyü Muhtarı Aydın Eroğlu da, festivale tüm vatandaşları davet etti, “Sadece kavun değil, köyümüzde üretilen süt, peynir, zeyti, zeytinyağı alabilirler” diye konuştu.