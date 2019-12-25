25.12.2019 - 01:56 |
Norm Ender Westpark’ta
Türkçe rap camiasının öncü isimlerinden Norm Ender, 27 Aralık Cuma akşamı Westpark’ta yeni yıla özel muhteşem bir konser verecek.
Ender, ‘Mekanın Sahibi’ parçası ile büyük beğeni toplamıştı.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.