24.12.2019 - 00:01 |
Norm Galeri’de el sanatları sergisi
Norm Holding desteğiyle Sema Uysal Türk El Sanatları Sergisi Norm Sanat Galerisi’nde açıldı.
Goblen, kanaviçe gibi el işlemelerinden oluşan serginin açılışına katılan Onursal Başkan Nedim Uysal. unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına destek olacaklarını söyledi. Sema Uysal da, sergideki ürünlerin 16’ncı yüzyıldan itibaren kumaş üzerine ince hesaplamalarla yapıldığını belirtti.
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