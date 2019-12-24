Norm Galeri’de el sanatları sergisi

Goblen, kanaviçe gibi el işlemelerinden oluşan serginin açılışına katılan Onursal Başkan Nedim Uysal. unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına destek olacaklarını söyledi. Sema Uysal da, sergideki ürünlerin 16’ncı yüzyıldan itibaren kumaş üzerine ince hesaplamalarla yapıldığını belirtti.