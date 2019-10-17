Norm Holding dünya devleriyle

Norm Holding bünyesinde, önemli makine tedarikçilerinden olan ‘SACMA GROUP’ davetlisi olarak gittiği İtalya Monza’da dünya bağlantı elemanları sektörünün dev firmalarıyla buluştu. Norm Holding adına davete katılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal, sektörün önde gelenleriyle fikir alışverişinde bulundu. Uysal, “Sektörel fuarların yanında bu tarz davetlerle de önemli iş bağlantıları kuruluyor. Etkinlikte Türkiye’yi temsil etmekten mutluyuz” dedi.