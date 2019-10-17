17.10.2019 - 07:50 |
Norm Holding dünya devleriyle
Norm Holding bünyesinde, önemli makine tedarikçilerinden olan ‘SACMA GROUP’ davetlisi olarak gittiği İtalya Monza’da dünya bağlantı elemanları sektörünün dev firmalarıyla buluştu.
Norm Holding bünyesinde, önemli makine tedarikçilerinden olan ‘SACMA GROUP’ davetlisi olarak gittiği İtalya Monza’da dünya bağlantı elemanları sektörünün dev firmalarıyla buluştu. Norm Holding adına davete katılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal, sektörün önde gelenleriyle fikir alışverişinde bulundu. Uysal, “Sektörel fuarların yanında bu tarz davetlerle de önemli iş bağlantıları kuruluyor. Etkinlikte Türkiye’yi temsil etmekten mutluyuz” dedi.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.