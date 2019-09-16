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    HaberlerEgeNorm’da eğitimler başladı
    16.09.2019 - 07:50 |

    Norm’da eğitimler başladı

    Norm Holding’in bünyesinde hizmet veren Norm Mesleki Eğitim Merkezleri, yeni eğitim öğretim dönemine düzenlenen törenle başladı.

    Norm’da eğitimler başladı

    Norm Holding’in bünyesinde hizmet veren Norm Mesleki Eğitim Merkezleri, yeni eğitim öğretim dönemine düzenlenen törenle başladı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki merkezin açılışında konuşan Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal, eğitimin kalkınmanın en etkili ve temel aracı olduğunu belirtti, “Eğitim hayatında özenli her öğrenci, iş hayatında da başarıyı yakalar. Bu eğitim sürecinizde hem bir okul hem de bir iş sahibi oldunuz. Buradan mezun olunca işiniz hazır olacak” dedi. Ara eleman sıkıntısının ülkenin temel sorunu olduğunu söyleyen Uysal, “Bu eksikliği gidermenin temel yolu mesleki eğitim. Bu amaçla kurduğumuz ve 13 yıldır ara eleman yetiştirdiğimiz bu eğitim merkezi’nde öğrencilerimize başarılı bir iş yaşamının önünü açıyoruz. 2019/2020 yılında da bu hedefle yola çıkan tüm öğrencilerimiz ve eğitimcilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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