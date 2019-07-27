27.07.2019 - 02:39
Nortaljik sinema günleri başlıyor
Bornova Belediyesi, hem Uluslararası İzmir Film Festivali’ne destek olarak hem de Bornova Açıkhava Yaz Sinema Günleri’ni düzenleyerek sıcak yaz günlerinde kentlileri açık havada çok sevilen filmlerle buluşturuyor.
Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.