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    HaberlerEgeNortaljik sinema günleri başlıyor
    27.07.2019 - 02:39

    Nortaljik sinema günleri başlıyor

    Bornova Belediyesi, hem Uluslararası İzmir Film Festivali’ne destek olarak hem de Bornova Açıkhava Yaz Sinema Günleri’ni düzenleyerek sıcak yaz günlerinde kentlileri açık havada çok sevilen filmlerle buluşturuyor.

    Nortaljik sinema günleri başlıyor

    Program kapsamında 27 Temmuz-8 Ağustos günleri arasında ‘Çiçero’ ve ‘Hedefim Sensin’ filmleri 8 mahallede 8 ayrı günde gösterilecek.

    Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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    26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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