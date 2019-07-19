19.07.2019 - 07:50
Novada’da teras konserleri sürüyor
Ünlü şarkıcı Ozan Orhon ve 1900 orkestrası, Novada Menemen AVM’de düzenlenen teras konseri ile müzikseverlere keyifli saatler yaşattı. Ajans Fox Grup’un organizasyonuyla gerçekleşen 1900 Orkestrası’nın konserine konuk olarak katılan Orhon, 7’den 77’ye herkesi hareketli şarkılarıyla coşturdu.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.