Novada’da teras konserleri sürüyor

Ünlü şarkıcı Ozan Orhon ve 1900 orkestrası, Novada Menemen AVM’de düzenlenen teras konseri ile müzikseverlere keyifli saatler yaşattı. Ajans Fox Grup’un organizasyonuyla gerçekleşen 1900 Orkestrası’nın konserine konuk olarak katılan Orhon, 7’den 77’ye herkesi hareketli şarkılarıyla coşturdu.