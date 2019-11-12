Nutku’yu dostları yalnız bırakmadı

İZMİR’de bir süredir yoğun bakımda olan, yaşamını yitiren ünlü yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Özdemir Nutku için uğurlama töreni düzenlendi. Sanatçıyı son yolculuğunda dostları yalnız bırakmadı. Törende, tiyatrocunun eşi Hülya Nutku eşinin ceketi, kravatı, yeleği, mendili ve yüzüklerini taktı. Nutku’nun fotoğraf ve videolarından oluşan slayt gösterisi sırasında duygusal anlar yaşandı. Hülya Nutku, “Bir yanı çocuk, bir yanı tevazu ama öbür yanı devasa bir yaşam öyküsüydü. Onu iyi ki tanımışım. Ben ona ömrüm boyunca yalan söylemedim ancak hastalığının son günlerinde söyledim. Bana hep ‘Özdemir Nutku sahnesi duruyor mu?’ dedi. ‘Duruyor hocam, mahkemeye başvurduk, biz kazandık’ dedim. O sahne orada durmasa bile onun adını yaşatmak bu kuşağın görevi” dedi. Nutku’yu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de, “Binlerce öğrencisi Özdemir Hoca’nın açtığı yolu takip ediyor” diye konuştu.