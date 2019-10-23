Nutuk, İzmir’den Diyarbakır’a ulaştı!

Buca Belediyesi tarafından görme engellilere Milli Mücadele’nin 100’üncü yılına özel hazırlatılan Nutuk, Türkiye’nin dört bir yanından talep aldı. Diyarbakır’dan İzmir’e onlarca engellinin mesajlarıyla duygulanan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Amacımız başta çocuk görme engelliler olmak üzere, herkesin bu eşsiz başyapıta erişmesi, Ulu Önder Atatürk’ün sözlerinin engel tanımadan gelecek nesillere ışık olmasıydı, mutluyuz” dedi.

Atatürk’ün başyapıtını görme engellilere hediye eden Buca Belediyesi, sosyal medyadan telefonlara kadar pek çok mecrada bu kitaba sahip olmak isteyenlerin mesajlarını tek tek yanıtladı, uzak kentlerdeki engellilere ise kargo yoluyla kitabı ulaştırdı. İstek üzerine Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’na da incelemeleri için bir kitap gönderildi.



Kendisine kitap ulaştırılanlardan biri de, Diyarbakır’da Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan görme engelli Ahmet Nursoy oldu. Kendisi gibi engelli olan eşiyle birlikte Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın sosyal medya hesabına yazdıkları mesajdan kısa süre sonra kargonun geldiği bilgisini veren Nursoy, “Çok makbule geçti, teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Diyarbakır’dan İzmir’e selamlar” dedi.



‘Daha çok projemiz var’



Kitabı şimdiye kadar İzmir ve şehir dışından onlarca engelliye ulaştırdıklarını, sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de karşıladıklarını belirten Başkan Kılıç, şöyle devam etti: “Heyecan duyduğumuz daha çok proje var. Nutuk’un sağladığı motivasyonla bu örnek projelere devam edeceğiz. İlgi gösterenlere biz teşekkür ederiz.”



Milli Mücadele ruhu yaşasın



Bu çalışmayı, “Milli Mücadele ruhunu yaşamayan kalmasın” düşüncesiyle gerçekleştirdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Herkesin başucu eseri olması gereken ve en karanlık dönemlerde bile aydınlık bir umut aşılayan Nutuk, görme engelli kardeşlerimize de ışık olsun istedik. Atatürk’ün sözlerinin engel tanımadan gelecek nesillere ışık olmasını amaçladık” diye konuştu.

Buca Cezaevi için AK Parti ile CHP bir araya geldi



Buca Cezaevi’nin kaldırılmasıyla ilgili destek mesajları veren AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve CHP’li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç bir araya geldi. Adalet Bakanlığı’nın cezaevinin kaldırılması için olumlu irade koyduğunu ifade eden AK Partili Kaya, Kılıç ile birlikte önümüzdeki süreçte cezaevi dosyasıyla Bakan Abdülhamit Gül’ü makamında ziyaret edeceklerini açıkladı.



Kaya’ya konuyu gündeme getirdiği için teşekkür eden Kılıç, “Gündeme siz getirdiniz ve sonrasında devamını da getiriyorsunuz. Böyle bir konuda ilginizden dolayı tüm Buca halkı adına teşekkür ediyorum. Bu olay siyaset üstü bir olay” dedi. Kaya ise, “Artık seçimler bitti, Bucalıların tercihine saygı gösteriyoruz. Şimdi el birliğiyle çalışacağız. Ben de şu açıdan teşekkür ediyorum; geçmiş dönemlerde de çağrılar yaptık. Uzattığımız el hep havada kaldı. Birlikte Buca’nın geleceğini değiştirecek, çözüm noktasında tıkanmış problemlerin önünü açacak bir çalışmaya imkanımız olacak” diye konuştu.

