13.12.2019 - 00:01 |
O ses Derya sahnede
O Ses Fransa Yarışması finalisti Derya Yıldırım, 20 Aralık Cuma günü Institut français İzmir’de gerçekleşecek konserde müzik ziyafeti yaşatacak. İzmir Müdürü Caroline David, “İnanıyoruz ki kulakların pası silinecek” diye konuştu.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.