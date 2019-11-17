Obezite cerrahisinde tüm dünyayı eğitiyor

Bu yıl eğitimlerin ikincisini yaptıklarını belirten Kara, “Her iki ayda bir eğitim verilmeye devam edilecek. Avrupa’nın en fazla cerrahi yapan ekiplerinden biriyiz. 7 binden fazla başarılı obezite ameliyatı yaptık. Bundan dolayı yurt dışına eğitim vermeye başladık. Ürdün, Pakistan, Bulgaristan ve Romanya’dan da eğitim için talep geliyor. Bu taleplere de en kısa sürede cevap vererek hastanemizde eğitimlerini vereceğiz” diye konuştu.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.