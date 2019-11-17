Obezite cerrahisinde tüm dünyayı eğitiyor

Bu yıl eğitimlerin ikincisini yaptıklarını belirten Kara, “Her iki ayda bir eğitim verilmeye devam edilecek. Avrupa’nın en fazla cerrahi yapan ekiplerinden biriyiz. 7 binden fazla başarılı obezite ameliyatı yaptık. Bundan dolayı yurt dışına eğitim vermeye başladık. Ürdün, Pakistan, Bulgaristan ve Romanya’dan da eğitim için talep geliyor. Bu taleplere de en kısa sürede cevap vererek hastanemizde eğitimlerini vereceğiz” diye konuştu.