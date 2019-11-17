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    HaberlerEge HaberleriObezite cerrahisinde tüm dünyayı eğitiyor
    17.11.2019 - 01:17 |

    Obezite cerrahisinde tüm dünyayı eğitiyor

    İran, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’den gelen genel cerrahi doktorlarına Ekol Hastanesi cerrahları Doç. Dr. Cemal Kara ve Opr. Dr. Türker Karabuğa tarafından uygulamalı obezite cerrahisi eğitimi verildi.

    Obezite cerrahisinde tüm dünyayı eğitiyor

    Bu yıl eğitimlerin ikincisini yaptıklarını belirten Kara, “Her iki ayda bir eğitim verilmeye devam edilecek. Avrupa’nın en fazla cerrahi yapan ekiplerinden biriyiz. 7 binden fazla başarılı obezite ameliyatı yaptık. Bundan dolayı yurt dışına eğitim vermeye başladık. Ürdün, Pakistan, Bulgaristan ve Romanya’dan da eğitim için talep geliyor. Bu taleplere de en kısa sürede cevap vererek hastanemizde eğitimlerini vereceğiz” diye konuştu.

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