İZMİR Büyükşehir Belediyesi-İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) işbirliğiyle, çocukların sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak ve obeziteye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, annelere ‘neşeli tabaklar’ eğitimi verildi. Obeziteye karşı harekete geçen anneler, sağlıklı beslenmeleri için çocuklarının sevmedikleri sebzeleri farklı tasarımlarla hazırlamayı öğrendi. İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Öztürk, “Genelde çocuklar hareketlidir ve besinlerde seçici olurlar. Amacımız, onların ileri yaşlarda hastalanmalarını önleyecek ve gerekli besin öğelerini almalarını sağlayacak gıdaları neşeli tabak tasarımlarıyla sunmak. Bu projeyi daha da genişleterek bir kitap haline getirmek istiyoruz” dedi. Annesinin hazırladığı akvaryum konseptli sebze tabağını yiyen, 4 yaşındaki Betül Mahmut, “Bugün peynir yedim. Çok beğendim. En çok keşkek, yumurta ve çorba yemeyi seviyorum” diye konuştu. l HANDE NAYMAN DHA