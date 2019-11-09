Objektifler denize dönüyor

Medya ve fotoğraf yarışması ile denizciliğe ilgiyi sürekli canlı tutmayı ve insanların yüzünü denize dönmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yarışmaya katılacaklara sanatçılarına başarılar diledi. Fotoğraf yarışması ile ilgili şartname ve detaylı bilgiye www.dtoizmir.org.tr web adresinden ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Yarışmacılar en fazla iki fotoğraf ile katılabilecek. Yarışma için gönderilecek eserler “Ege Bölgesi’nde deniz ticareti, deniz taşımacılığı, deniz turizmi, balıkçılık ve deniz temizliği” konularını kapsayacak.