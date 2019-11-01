01.11.2019 - 01:20 |
Ödemiş Devlet Hastanesi Türkiye’de ilk oldu
Hastanelerde teknoloji kullanımıyla ilgili çalışma yapan HIMSS Analitik (Healthcare Information and Management Systems Society) ekibi, Ödemiş Devlet Hastanesi’ne en üst teknoloji kullanım seviyesini gösteren ‘7. Seviye Uluslararası Akreditasyon Belgesi’ verdi. HIMMS Analatik Bölge Direktörü John Rayner, “Hastanenin elektronik ortamda sağlık kaydını hasta güveni ve hizmet kalitesi için çok verimli bir şekilde kullandığını gösteriyor” diye konuştu. Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak ise, “Bir bölge hastanesi Türkiye’de ilk kez bu akreditasyonu sağladı” dedi. l İZMİR AA
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.