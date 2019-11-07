Ödemiş standı YAPEX’te ilgi odağı

İZMİR’in Ödemiş Belediyesi, Antalya’da 27’ncisi düzenlenen YAPEX Yapı, İnşaat ve Restorasyon Fuarı’nda tarihi Birgi’nin kültürel zenginliklerini sergiliyor. Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik yapan tarihi Birgi’yi tüm yönleriyle yansıtan bir stantla ziyaretçilerin ilgi odağı olan Ödemiş Belediyesi, fuarın ilk gününde ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’i konuk etti. Başkan Eriş, Sözen’e kentte tarihi dokunun korunması adına sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Turizm çalışmaları

Ödemiş’i turizm yönüyle de ön plana çıkarmak için çalıştıklarını belirten Başkan Eriş, “Birgi’de var olan dokuyu korumak için çalışmalarımızı anlattık. İlgi çok yüksek. Biz de tarih, doğa ve kültür mirasımız Birgi’yi, Bozdağ ve Gölcük ile birlikte düşünerek turizm destinasyonu yapmak, var olan potansiyeli harekete geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. l İZMİR DHA