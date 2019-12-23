23.12.2019 - 07:50 |
Ödemiş ürünlerine şölende tanıtım
Lezzetli Kış Şöleni’nde yerini alan Ödemiş Belediyesi, yöresel tatlarını, kooperatif ürünleriyle sergiliyor.
Lezzetli Kış Şöleni’nde yerini alan Ödemiş Belediyesi, yöresel tatlarını, kooperatif ürünleriyle sergiliyor. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Ürünlerimizi tanıtma çalışmalarımız devam ederken, kooperatif çalışmalarını da desteklemeye özen gösteriyoruz” dedi.
Adana'da kanlı infazAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.