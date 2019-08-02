Ödemiş’e beş yıllık plan

Ödemiş Belediyesi, kentte yaşayanlara verdiği hizmetlerin daha etkin ve artırılarak sunulması amacıyla 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan için harekete geçti. Yaşar Üniversite’nin desteğiyle hazırlanacak stratejik planın eylül sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Kamu kurumları, siyasi parti ve oda temsilcileriyle ilk toplantıda bir araya gelen Başkan Mehmet Eriş, “Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması ve halkla ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması hedefimizdir. Bunun gerçekleştirilmesi, her kesimin kent yönetiminde etkili hale gelmesini sağlayacaktır. Kentimizin gelişimini, kültürümüzün korunması ve geleceğe taşınmasını sağlayacak stratejilerimizi hep birlikte belirleyeceğiz” dedi.