29.09.2019 - 07:50 |
Ödemiş’in geleceği gençlere emanet
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde kenti adım adım dolaşıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde kenti adım adım dolaşıyor. 80 öğrenci, 5 gün boyunca sürecek inceleme ve anket çalışması sonrası 25-30 yıl sonraki Ödemiş projeksiyonunu ortaya çıkaracak. Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Yüzer, “Daha sonra da, bu kent için hem üst ölçekte hem de alt ölçekte kent planlarını hazırlacağız” dedi.
Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.