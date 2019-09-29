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    HaberlerEgeÖdemiş’in geleceği gençlere emanet
    29.09.2019 - 07:50 |

    Ödemiş’in geleceği gençlere emanet

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde kenti adım adım dolaşıyor.

    Ödemiş’in geleceği gençlere emanet

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde kenti adım adım dolaşıyor. 80 öğrenci, 5 gün boyunca sürecek inceleme ve anket çalışması sonrası 25-30 yıl sonraki Ödemiş projeksiyonunu ortaya çıkaracak. Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Yüzer, “Daha sonra da, bu kent için hem üst ölçekte hem de alt ölçekte kent planlarını hazırlacağız” dedi.

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