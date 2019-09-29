Ödemiş’in geleceği gençlere emanet

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde kenti adım adım dolaşıyor. 80 öğrenci, 5 gün boyunca sürecek inceleme ve anket çalışması sonrası 25-30 yıl sonraki Ödemiş projeksiyonunu ortaya çıkaracak. Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Yüzer, “Daha sonra da, bu kent için hem üst ölçekte hem de alt ölçekte kent planlarını hazırlacağız” dedi.