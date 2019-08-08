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    HaberlerEgeÖdemişli gençlere konservatuvar müjdesi
    08.08.2019 - 02:05

    Ödemişli gençlere konservatuvar müjdesi

    Ödemişli gençlere konservatuvar müjdesi

    Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediye bünyesindeki mevcut kültür sanat kurslarının ve koroların daha da genişletilerek konservatuar çatısı altında hizmet vereceğini ifade etti. Başkan Eriş, “Toplum olarak, kültüre, sanata, sahip olduğumuz tarihi zenginliklere önem vermemiz gerekiyor. Kültürle, sanatla iç içe olan insanlar, dünyaya ve hayata daha geniş pencereden bakar, hayatı farklı bakış açılarıyla zenginleştirir. Mevcut kurslarımızın ve korolarımızın çalışmaları, konservatuar bünyesinde hizmet verecek. Birçok gencimiz burada yetişecek. Bu çalışmalarımızı Ödemişli gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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