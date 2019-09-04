Ödemiş’te 97. yıl coşkusu

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Ödemişimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını büyük bir kıvançla ve coşkuyla kutluyoruz” dedi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün, ya istiklal ya ölüm diyenlerin, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için, ölümü seçtikleri gündür; Ödemiş dağlarında çiçeklerin açtığı gündür. Bu yıldönümünü de o günkü coşkuyla, heyecanla yaşıyoruz ve kutluyoruz. Bizlere bu bayrağın altında hür bir şekilde yaşama imkânını sağlayan ve bu uğurda canlarını hiçe sayan vatan evlatlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.” Programda, Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları ekibi ile İlkkurşun Efeler Derneği gösteri sundu.