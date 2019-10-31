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    HaberlerEgeÖdemiş’te bir ilk daha devrede
    31.10.2019 - 07:50 | | YÜKSEL BALCI DHA

    Ödemiş’te bir ilk daha devrede

    İZMİR Ödemiş’te ilk gündüz bakım evi Üç Eylül Mahallesi’nde açıldı.

    Ödemiş’te bir ilk daha devrede

    İZMİR Ödemiş’te ilk gündüz bakım evi Üç Eylül Mahallesi’nde açıldı. Çocuklara (36-72 ay) hizmet verecek gündüz bakım evinde, ilkokula başlayan öğrenciler için Çocuk Kulübü de yer alıyor. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Çocuklarımız aile sıcaklığıyla konuk edilecek. Annelerimiz de çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecek” dedi.

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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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