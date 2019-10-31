31.10.2019 - 07:50 | | YÜKSEL BALCI DHA
Ödemiş’te bir ilk daha devrede
İZMİR Ödemiş’te ilk gündüz bakım evi Üç Eylül Mahallesi’nde açıldı.
İZMİR Ödemiş’te ilk gündüz bakım evi Üç Eylül Mahallesi’nde açıldı. Çocuklara (36-72 ay) hizmet verecek gündüz bakım evinde, ilkokula başlayan öğrenciler için Çocuk Kulübü de yer alıyor. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Çocuklarımız aile sıcaklığıyla konuk edilecek. Annelerimiz de çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecek” dedi.
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