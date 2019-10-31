Ödemiş’te bir ilk daha devrede

İZMİR Ödemiş’te ilk gündüz bakım evi Üç Eylül Mahallesi’nde açıldı. Çocuklara (36-72 ay) hizmet verecek gündüz bakım evinde, ilkokula başlayan öğrenciler için Çocuk Kulübü de yer alıyor. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Çocuklarımız aile sıcaklığıyla konuk edilecek. Annelerimiz de çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecek” dedi.