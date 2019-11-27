Ödemiş’te peynire garanti markası

Bilgilendirme toplantısında konuşan Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, ”Garanti marka; bir malın veya hizmetin ayırt edici özelliklerinin belli standartların üzerinde olması ve bu markayı alan kurum tarafından garantörlük sağlanıp kullanılmasıdır. Garanti markası, ürün ve hizmeti bizzat kullanan firmaları denetleyebiliyor ve hangi ürünlerinde bunu kullandığını, doğru kullanımını, satıştaki sunumuna ve hatta fiyatına kadar, bu ürünün her aşamasında dahil olabiliyor” diye konuştu.



Gıda güvenliği



Unvanın en önemli özelliklerinden birinin de ürün doğru kullanılmadığında komisyonun daha önceden almış olduğu yaptırım kararlarını uygulayıp herhangi bir mahkemeye gerek kalmadan ceza verebilme hakkı olduğunu sözlerine ekleyen Eriş, “Bu şekilde hızlı ve dinamik olması nedeniyle gıda güvenliği açısından da garanti markası çok önemli. Ödemiş’in Teneke Tulum ve Lor Peyniri’nde garanti marka alması hayırlı olsun” dedi.





