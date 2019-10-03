03.10.2019 - 01:39 |
Ödemiş’te rahvan yarışı
Ödemiş Belediyesi, geleneksel spor dallarını desteklemeye devam ediyor.
Çaylı Rahvan At Yarışları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü’nün tertip komitesini oluşturduğu yarışlar, 5 Ekim Cumartesi düzenlenecek olan konserler ile başlayacak. 6 Ekim Pazar günü yarış heyecanı başlayacak. Dutdibi Mevkii’nde gerçekleşecek yarışlarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen atlar ve binicileri 9 kategoride piste çıkacak. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dört yaşlı tay, üç yaşlı tay, ithal A grubu ve ithal B grubu kategorilerinde düzenlenecek yarışlar 10.00’da başlayacak. Yarışlarda dereceye girenlere Türk bayrağı, kupa ve para ödülü verilecek.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.