Ödemiş’te rahvan yarışı

Çaylı Rahvan At Yarışları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü’nün tertip komitesini oluşturduğu yarışlar, 5 Ekim Cumartesi düzenlenecek olan konserler ile başlayacak. 6 Ekim Pazar günü yarış heyecanı başlayacak. Dutdibi Mevkii’nde gerçekleşecek yarışlarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen atlar ve binicileri 9 kategoride piste çıkacak. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dört yaşlı tay, üç yaşlı tay, ithal A grubu ve ithal B grubu kategorilerinde düzenlenecek yarışlar 10.00’da başlayacak. Yarışlarda dereceye girenlere Türk bayrağı, kupa ve para ödülü verilecek.