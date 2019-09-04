Ödemiş’te üreticiyle tüketici buluşuyor

İstanbul’da yaklaşık 10 yıldan bu yana 10 şubeyle faaliyet yürüten Dayanışma Kooperatifi’nin İzmir Şubesi Başkanı Halil Ertunç, Ödemiş Belediyesi’ni ziyaret etti, kooperatifin bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ertunç, “Büyüyen modelimizi Türkiye’nin değişik illerine de taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.