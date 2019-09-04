BİST98.8260,49EURO6,300,14USD5,73 0,07ALTIN284,81-0,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÖdemiş’te üreticiyle tüketici buluşuyor
    04.09.2019 - 03:44

    Ödemiş’te üreticiyle tüketici buluşuyor

    Aracısız alım-satımın adresi olan üretici ve tüketici kooperatifleri, Ödemiş Belediyesi’nin katkılarıyla büyüyor.

    Ödemiş’te üreticiyle tüketici buluşuyor

    İstanbul’da yaklaşık 10 yıldan bu yana 10 şubeyle faaliyet yürüten Dayanışma Kooperatifi’nin İzmir Şubesi Başkanı Halil Ertunç, Ödemiş Belediyesi’ni ziyaret etti, kooperatifin bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ertunç, “Büyüyen modelimizi Türkiye’nin değişik illerine de taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

    İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.
    daha fazla video için
    Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm 2. fragmanı izle.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barışmak için gitti canından oldu!

    Barışmak için gitti canından oldu!

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü var

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    Eve gelince korkunç manzarayla karşılaştı! Bebeği beşikte, eşi ipte asılı...

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Onur Dursun elendi mi?

    Sıradaki Haber