04.09.2019 - 03:44
Ödemiş’te üreticiyle tüketici buluşuyor
Aracısız alım-satımın adresi olan üretici ve tüketici kooperatifleri, Ödemiş Belediyesi’nin katkılarıyla büyüyor.
İstanbul’da yaklaşık 10 yıldan bu yana 10 şubeyle faaliyet yürüten Dayanışma Kooperatifi’nin İzmir Şubesi Başkanı Halil Ertunç, Ödemiş Belediyesi’ni ziyaret etti, kooperatifin bölgedeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ertunç, “Büyüyen modelimizi Türkiye’nin değişik illerine de taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.