14.09.2019 - 03:17 |
Ödemiş’te yerli ceviz hasadı
Ödemiş Bademli Fidancılık Kooperatifi, sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarının sonucu yerli ceviz çeşidi elde etti.
“Potamia Erdin” adı verilen cevizin Tire Mehmetler Köyü’ndeki hasat töreninde konuşan kooperatifi başkanı Selçuk Bilgi, her zaman üreticinin yanında olduklarını ve ürünlerinin katma değerini artırmak için çaba harcadıklarını söyledi. İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise tarımın zor yapıldığı ya da vazgeçildiği bir çok köye rağmen, pes etmeden emek vererek herkese örnek oldukları için Bademli Fidancılık Kooperatifi üyelerine teşekkür etti.
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