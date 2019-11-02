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    HaberlerEgeÖdev Evleri ilçede yaygınlaştırılacak
    02.11.2019 - 02:21 |

    Ödev Evleri ilçede yaygınlaştırılacak

    Karşıyaka Belediyesi, ‘Ödev Evi’ projesini 4 Kasım Pazartesi günü yaşama geçiriyor.

    Ödev Evleri ilçede yaygınlaştırılacak

    7 ayrı merkezde başlatılacak olan uygulama kapsamında, 7-14 yaş arası öğrencilere hafta içi her gün okul sonrası ücretsiz etüt hizmeti verilecek. Merkezlerde üniversiteli gençler görev alacak. Başkan Cemil Tugay, projenin çocukların yanı sıra, aileler açısından da önemli bir uygulama olacağını ifade etti, “İlerleyen süreçte projemizi daha da yaygınlaştırmayı umuyoruz” dedi.

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