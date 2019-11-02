02.11.2019 - 02:21 |
Ödev Evleri ilçede yaygınlaştırılacak
Karşıyaka Belediyesi, ‘Ödev Evi’ projesini 4 Kasım Pazartesi günü yaşama geçiriyor.
7 ayrı merkezde başlatılacak olan uygulama kapsamında, 7-14 yaş arası öğrencilere hafta içi her gün okul sonrası ücretsiz etüt hizmeti verilecek. Merkezlerde üniversiteli gençler görev alacak. Başkan Cemil Tugay, projenin çocukların yanı sıra, aileler açısından da önemli bir uygulama olacağını ifade etti, “İlerleyen süreçte projemizi daha da yaygınlaştırmayı umuyoruz” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.