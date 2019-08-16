Ödüle doymuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, her yıl düzenlenen Ege Direklerarası Seyirci Ödülleri kapsamında üç ödül birden aldı.

2. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri kapsamında iki özel ödül alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ege Direklerarası Seyirci Ödülleri’nden aldığı 3 ödülle Denizli’yi bir kez daha gururlandırdı. “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyun en iyi prodüksiyon, “Kahvede Şenlik Var” adlı oyunun yönetmenliğini yapan Hakan Kurt en iyi yönetmen ve “Geç Kalanlar” adlı oyunda gösterdiği performansla Eda Aydınlı, en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Merkez olacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Şehir tiyatromuz ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, bugüne kadar birçok güzel oyun sergiledi. Hemşehrilerimizin yoğun ilgi ve desteğiyle sergilemeye de devam edecekler. Gençlerimizin ve çocuklarımızın tiyatroya olan ilgilerini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Denizlimize kazandırdığımız Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile şehrimiz kültür ve sanatın merkezi olma yolunda ilerliyor” dedi.